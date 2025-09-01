Погода
Сентябрь стартует насыщенной неделей. Гороскоп с 1 по 7 сентября

Первая неделя календарной осени ожидается насыщенной всевозможными событиями. Луна будет расти до воскресенья, а в ночь с 7 на 8 сентября нас ожидает первое Полнолуние календарной осени, а также полное Лунное затмение, которое откроет осенний коридор затмений. Полная фаза Лунного затмения придётся на 8 сентября в 0 часов 11 минут бишкексокго времени (7 сентября 21 час 11 минут московского времени). До выходных дней время созидательно для запуска новых проектов, поезок, работы с документами, инвестиций. Выходные дни нервозны. Воздержитесь от решения наболевших вопросов личных и семейных отношений. Разговор может принять нежелательной попорот, что может привести к конфликту. Данные в это время обещания и достигнутые договорённости могут срываться по разным причинам. Понедельник располагает к общению, обмену знаниями, расширению круга общения, поездкам, поставке товара. Самое время ставить новые цели и прорабатывать стратегию их достижения. Вторник, среда и первая половина четверга располагают к самоанализу. Удастся прийти к пониманию проблем и найти пути их разрешения, благодаря цепочки логических размышлений. Дни удачны для продуманных покупок, инвестиций, сделок с недвижимостью. Вторая половина четверга и пятница подходят для непродолжительных поездок, развития онлайн бизнеса и сервисов. Время неподходящее для стрижки волос и ногтей. Суббота и воскресенье – время сомнения и тревог, обид и разочарований. Воздержитесь от обсуждения сложных вопросов, особенно личного характера. Полезны медитации.

Овен – начало осени сохранит возможность пополнить казну и преумножить доходы, совершить удачные покупки. Отвлекать от дел и покупок могут неожиданные сообщения и встречи с различными знакомыми. Увлёкшись ими вы потеряете время и вовлечётесь в череду ненужных обсуждений, а также поездок Слухи, интриги особенно усилятся в выходные дни. Вовремя остановив проблемный разговор, вы сохраните здоровье и нервы, поскольку все эти обсуждения могут иметь неприятные последствия.

Телец – благополучно сложатся поездки, а новый учебный год положит начало полезному общению. Новые встречи, новые знакомства, которые состоятся в первые дни календарной осени положат начало новому сотрудничеству и решению накопившихся проблем. Воздержитесь только от поспешных, незапланированных трат. Они изрядно опустошат казну. А в конце недели не поддавайтесь на провокационные замечания и комментарии знакомых. Они способны многое усложнить.

Близнецы –пополняйте казну и беритесь за дополнительную работу, которая появится в изобилии. Скорее всего захочется более быстрым и лёгким путём заработать денег, но этот путь не только рискованный, но и опасный, поскольку ведёт к очередным убыткам и разочарованиям. С вечеринками стоит повременить. Свободного времени у вас будет не так много и его лучше потратить на заботу о здоровье и отдых. Профилактические процедуры и посещение спа-салона дадут вам куда больше чем кафе и ночные клубы.

Рак – участие в различных тренингах, выставках, деловых презентациях и вечеринках будет в двойне полезным. Вы обзаведётесь полезными связями, проведёте серию удачных переговоров и получите знания, с которыми ещё успешнее станете бороться со своими конкурентами. Романтический вечер пойдёт на пользу даже давним отношениям, убрав недопонимание и обиды. Оставаясь длительное время дома, вы не дадите энергии выхода, что приведёт к очередным столкновениям.

Лев – придерживайтесь неторопливого стиля жизни, как бы вас не пытались вывести из состояния равновесия. Наблюдая за происходящим со стороны, вы заметите возможности для пополнения казны и совершения удачных покупок.. Как только вы ринетесь в гущу событий, начнутся споры, обсуждения, осуждения, интриги, которые нарушат спокойствие и негативно отразятся на здоровье. В выходные дни воздержитесь от незапланированных покупок и прочих трат денег.

Дева – сообщения от друзей и деловых партнёров встряхнут, поставив вас перед выбором дальнейшего хода событий. Выбрав смелые эксперименты, вы поменяете образ жизни, обретёте полезный опыт и достигнете побед в бизнесе или учёбе. Выбравшись из круга повседневных забот, вы сможете устроить свидания, что станет первым шагом к переменам в личной жизни. В финансовой сфере вновь могут возникнуть сложности. Воздержитесь от кредитов, покупок в рассрочку. Не совершайте прежних ошибок.

Весы – следуйте подсказкам, которые будет давать вам жизнь, и вы сможете сделать выгодные приобретения, а также воспользоваться хорошими предложениями на работе, что увеличит доходы. Успешно пройдёт косметический ремонт, есть шансы закончить давние ремонтные или строительные работы и отпраздновать новоселье. Всё будет благополучно складываться до того момента пока вы не втянетесь в очередные споры. Обсуждение быстро может перерасти в конфликт, усложнив дальнейшие отношения.

Скорпион – вы знаете что делать и как правильно поступить. Следуйте за своей мечтой и придерживайтесь своих планов. Всевозможные знакомые попытаются посеять сомнение в себе, испортив не только начало осени, но и завершение года. Будьте выше интриг, претворяя в жизнь намеченное. В выходные дни критика знакомых превзойдёт все границы. Справившись с их влиянием, вы сумеете продолжить движение к мечте и цели будут достигнуты.

Стрелец – содействие преданных вам людей сыграет важную роль в получении документов, решении финансовых вопросов, а также победах в различных конкурсах. Задействовав скрытые рычаги, они помогут вашим мечтам исполниться. По мере возможности пройдите серию оздоровительных процедур, загляните в салоны красоты. Это приведёт вас в форму. Конфликт может разгораться вокруг совместных проектов и дел. Воздержитесь от финансирования чьих-либо идей. В случае провалов или проблем вас же и могут обвинить в неудачах.

Козерог – пока сослуживцы, друзья и любимый человек из чувства благодарности будут носить вас буквально на руках, руководство примется критиковать за малейшие промахи, пытаясь разглядеть недочёты даже там где их нет. Продолжайте обсуждение и внедрение совместных проектов, организовывайте вечеринки и свидания. В этом вы сейчас сильны. Обсуждать больные темы с руководством, пересматривать условия соглашений и заниматься оформлением документов не спешите. Вам могут чинить препятствия.

Водолей – ваши связи или знакомства близких людей помогут разобраться в сложных вопросах. Полученные советы и рекомендации позволят выйти на людей, которые решают нужные для вас вопросы, что облегчит жизнь. Без особых проблем будут получены документы. Хлопоты могут доставить дальние поездки, а также общение с людьми издалека. Цели не только не будут достигнуты, но отодвинутся ещё дальше. Поберегите здоровье.

Рыбы – развивайтесь, получайте новые знания, планируйте и совершайте поездки, но не вступайте в споры, как в доме, так и на работе. Бесполезные рассуждения, могут перерасти в конфликты и многое усложнить. Оставьте без внимания колкие замечания и наслаждайтесь первыми осенними деньками. От незапланированных покупок, а также инвестиций стоит воздержаться, дабы на растрать впустую сбережения.

Астролог Андрей Рязанцев


