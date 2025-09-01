Джуд Лоу сыграл молодого Путина. Премьера фильма прошла в Венеции

На Венецианском кинофестивале прошла премьера фильма "Кремлевский волшебник", где британский актер Джуд Лоу играет молодого Путина. Актер признался, что пытался показать противоречие в его образе, когда внешний облик мало говорит о чувствах внутри.

"Сложность была в том, что публичное лицо [Путина], которое мы видим, почти ничего не показывает... Я чувствовал это противоречие: пытаться показывать очень мало, но при этом чувствовать ужасно много и передавать ужасно много изнутри", - сказал он (цитата по Reuters).

Актер признался, что старался строго не подражать Путину, но пытался уловить его суть как человека.

Лоу дал свои комментарии на Венецианском кинофестивале, где прошла мировая премьера картины.

Фильм рассказывает о политтехнологе Вадиме Баранове, который начал работать с Путиным в 1990-х в начале его политической карьеры. Картина создана по одноименной книге писателя Джулиано да Эмполи. Она вышла в 2022-м; Bloomberg внес ее в список лучших книг того же года. Агентство отмечало, что прототипом Баранова является Владислав Сурков - бывший помощник президента и экс-замглавы президентской администрации. Сурков, комментируя съемки картины, сказал, что "никто не застрахован от такого".

Путин в 1991–1996 годах, при Анатолии Собчаке, работал в мэрии Санкт-Петербурга, затем перешел в администрацию президента Бориса Ельцина. В 1998-м Путин возглавил ФСБ, в августе 1999-го - правительство, а 31 декабря того же года Ельцин объявил об уходе и назначил Путина и.о. главы государства.

Сурков с 1991 по 1996 год занимал различные должности в группе компаний "Менатеп" Михаила Ходорковского (признан Минюстом иноагентом), в 1999-м пришел на работу в Кремль.

Баранова в фильме играет Пол Дано (исполнил роль Пьера Безухова в британской экранизации "Войны и мира" 2016 года). Также в картине можно увидеть Алисию Викандер (обладательница "Оскара" за роль в "Девушке из Дании").

Среди героев "Кремлевского волшебника" есть другие известные личности - это бизнесмен Борис Березовский, политик и писатель Эдуард Лимонов.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщал, что пока в Кремле не смотрели фильм.

