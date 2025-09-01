Погода
$ 87.20 - 87.50
€ 101.20 - 102.20

Двое кыргызстанцев погибли на границе с Узбекистаном

280  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

25 августа в правоохранительные органы поступило заявление о пропаже двух граждан Кыргызской Республики – жителей села Айгыр-Жал Чаткальского района. Об этом сообщает пресс-служба Погранслужбы.

По ее данным, 28 августа в рамках рабочей встречи пограничные представители узбекской стороны сообщили, что 15 августа территории Узбекистана, в районе стыка границ Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана, узбекским пограничным нарядом были обнаружены двое неизвестных граждан. По информации узбекской стороны, при попытке их задержания, ввиду неподчинения требованиям, пограничники применили оружие. В результате оба гражданина получили огнестрельные ранения, несовместимые с жизнью.

31 августа родственники пропавших кыргызстанцев выехали в Узбекистан и подтвердили личности погибших.

1 сентября через контрольно-пропускной пункт "Баймак" тела двух граждан Кыргызской Республики были переданы кыргызской стороне и доставлены в морг города Кербен для проведения экспертиз.

Главы пограничных ведомств Кыргызстана и Узбекистана договорились о проведении совместного разбирательства на местности, начиная со 2 сентября 2025 г. Кроме того, узбекская сторона выразила готовность передать Кыргызской Республике обнаруженное имущество погибших граждан - трёх лошадей и палатку.

По обстоятельствам гибели наших граждан проводится всестороннее расследование, результаты которого будут доведены до общественности.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450068
Теги:
граница, погибшие, Узбекистан, Погранслужба
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  