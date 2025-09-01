Двое кыргызстанцев погибли на границе с Узбекистаном

25 августа в правоохранительные органы поступило заявление о пропаже двух граждан Кыргызской Республики – жителей села Айгыр-Жал Чаткальского района. Об этом сообщает пресс-служба Погранслужбы.

По ее данным, 28 августа в рамках рабочей встречи пограничные представители узбекской стороны сообщили, что 15 августа территории Узбекистана, в районе стыка границ Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана, узбекским пограничным нарядом были обнаружены двое неизвестных граждан. По информации узбекской стороны, при попытке их задержания, ввиду неподчинения требованиям, пограничники применили оружие. В результате оба гражданина получили огнестрельные ранения, несовместимые с жизнью.

31 августа родственники пропавших кыргызстанцев выехали в Узбекистан и подтвердили личности погибших.

1 сентября через контрольно-пропускной пункт "Баймак" тела двух граждан Кыргызской Республики были переданы кыргызской стороне и доставлены в морг города Кербен для проведения экспертиз.

Главы пограничных ведомств Кыргызстана и Узбекистана договорились о проведении совместного разбирательства на местности, начиная со 2 сентября 2025 г. Кроме того, узбекская сторона выразила готовность передать Кыргызской Республике обнаруженное имущество погибших граждан - трёх лошадей и палатку.

По обстоятельствам гибели наших граждан проводится всестороннее расследование, результаты которого будут доведены до общественности.