Жители Нооката получили штрафы за незаконную рыбалку и торговлю перепелами

В Ноокатском районе гражданин, незаконно разводивший перепелов и пытавшийся их продать, был оштрафован на 10 тысяч сомов; 13 граждан за незаконный лов рыбы получили штрафы от 1 до 13 тысяч сомов, а водитель грузовика, оставивший строительный мусор с нарушением экологического законодательства, был оштрафован на 7 500 сомов. Об этом сообщает экоорганизация NABU Кыргызстан.

По ее данным, в ходе рейда житель села Баглан в Ноокатском районе был задержан на месте при попытке продать десять перепелов, которых держал дома. В соответствии с Кодексом о правонарушениях ему был наложен штраф в размере 10 000 сомов, а перепелов выпустили в дикую природу.

Кроме того, 13 местных жителей были задержаны за незаконную любительскую рыбалку на водохранилище Найман в Ноокатском районе. Их действия были пресечены. Каждому был назначен штраф в размере 1 000 сомов, всего - 13 000 сомов.

Также водитель грузовика был задержан за оставление строительного мусора на обочине дороги, ведущей к водохранилищу Найман, и оштрафован на 7 500 сомов.

Общая сумма наложенных штрафов за нарушение экологических требований и незаконную деятельность составила 30 500 сомов. В ходе рейда гражданам проводились разъяснительные работы. Им напомнили о необходимости бережного отношения к природе.

Эти мероприятия были проведены сотрудниками южного отделения организации NABU Кыргызстан, группы "Барс-2", совместно с егереем по Ноокатскому району отдела биоразнообразия Регионального управления Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР в Ошской области, инспекторами Регионального управления экологии и технического надзора и территориальным инспектором Ноокатского районного отдела внутренних дел.