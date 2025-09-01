В Курпcайской ГЭС открыт памятник Турдакуну Усубалиеву

С участием министра энергетики Кыргызской Республики Таалайбека Ибраева, ветеранов энергетической отрасли, а также ряда представителей местных властей и руководителей энергокомпаний в Курпcайской ГЭС состоялась торжественная церемония открытия памятника Турдакуну Усубалиеву.

Памятник выдающемуся государственному и общественному деятелю Кыргызстана, Герою Кыргызской Республики Турдакуну Усубалиеву установлен у входа в один из важнейших объектов энергетической отрасли страны - филиал ОАО "Электрические станции" Курпcайcкая ГЭС. Этот памятник является символом глубокого уважения к человеку, оставившему неизгладимый след в истории, и примером для будущих поколений. С 2019 года станция носит имя Турдакуна Усубалиева в знак признания его огромного вклада в развитие энергетики и индустриализацию Кыргызстана.

Министр энергетики отметил, что памятник является "знаком уважения к истории, признанием труда и вечным символом искреннего служения народу".

"Турдакун Усубалиев был великим человеком, посвятившим свою жизнь Родине и развитию нашего народа. Его мудрость, стойкость и труд по укреплению государственности навсегда останутся примером для будущих поколений. В период с 1961 по 1985 годы он возглавлял страну, создавая условия для индустриального развития: построено более 150 крупных объектов, производство электроэнергии увеличилось в 12 раз. Курпсайская ГЭС - один из самых значимых проектов, реализованных им, вторая по мощности гидроэлектростанция в Кыргызстане. Курпсайская ГЭС расположена на реке Нарын, является третьей ступенью Токтогульского Каскада. Она имеет плотину высотой 113 метров, мощность 800 МВт и годовую выработку 2,63 млрд кВт⋅ч - символ укрепления нашей энергетической системы", - сказал Т. Ибраев.

Участники почтили память великого человека Турдакуна Усубалиева и прочли в его честь Коран.

Памятник был установлен по итогам открытого тендера, проведённого ОАО "Электрические станции". Работы выполнило ОсОО "Инжиниринг Групп", благоустроив и приведя территорию вокруг монумента в надлежащее состояние.

О Турдакуне Усубалиеве

• Возглавлял республику в 1961–1985 годах, превратив Кыргызстан из аграрной страны в индустриально развитое государство.

• Инициировал строительство гидроэлектростанций, выступив против угольной ТЭЦ в Нарынской области.

• Под его руководством построены десятки заводов, школ, культурных и социальных объектов.

• Удостоен звания "Герой Кыргызской Республики" и ордена "Ак-Шумкар".