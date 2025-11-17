Погода
Счётная палата указала на недостатки и риски в системе госзакупок

Счётная палата Кыргызской Республики провела аудит эффективности работы электронного веб-портала государственных закупок Министерства финансов КР за период с 1 января по 31 декабря 2024 года. По итогам проверки установлено, что работа портала сопровождается рядом недостатков, связанных с координацией, контролем и уровнем информационной безопасности.

Выявлено, что товары, закупаемые из одного источника, формировались на основе шаблонных документов прошлых лет, что снижает конкуренцию и стандарты качества. Порядок взаимодействия между Департаментом государственных закупок, государственным учреждением "Центр закупок" и государственным предприятием "Инфосистемс" оказался недостаточно налажен. Нехватка IT-специалистов также негативно влияет на качество предоставляемых услуг.

Аудит показал недостатки по информационной безопасности: управление правами пользователей оставляет желать лучшего, отдельные сотрудники получили чрезмерно широкие полномочия, а сети и серверы защищены слабо. План обеспечения бесперебойной работы портала и восстановления после аварий не тестируется системно.

Кроме того, "Центр закупок" при использовании метода закупок из одного источника не выполнял требование по мониторингу цен. В результате отдельные договоры заключались без конкуренции, что создаёт риск завышения стоимости и снижения качества закупаемых товаров и услуг.

Счётная палата представила рекомендации для улучшения ситуации: создать постоянный координационный совет при Министерстве финансов по госзакупкам и информационным технологиям, интегрировать портал с другими государственными системами, внедрить полный электронный контроль закупок на всех этапах. Также предложено утвердить чёткий порядок взаимодействия между закупающими организациями и "Центром закупок", увеличить количество IT-специалистов и организовать обучение по кибербезопасности.

По мнению аудиторов, внедрение предложенных мер усилит управление информационными технологиями, повысит уровень безопасности и улучшит интеграцию систем, что сделает процесс государственных закупок более надёжным и прозрачным.


URL: https://www.vb.kg/450073
