Инцидент на КПП "Иркештам": что известно в настоящий момент

31 августа в селе Нура Алайского района, на границе с Китаем, между сотрудниками Службы охраны МВД и гражданами Китая произошел конфликт, в ходе которого сотрудник Службы охраны произвел три предупредительных выстрела в воздух. Об этом ранее сообщала пресс-служба УВД Ошской области.

Сообщалось, что конфликт возник во время проведения разъяснительной работы сотрудниками Юго-Восточного управления внутренних дел МВД с водителями большегрузных автомобилей Китайской Народной Республики на автостоянке в селе Нура. В ходе обострения конфликта сотрудник Службы охраны произвел три выстрела в воздух из табельного оружия в качестве предупреждения.

В ходе расследования 9 граждан Китая и 2 сотрудника Службы охраны, причастные к инциденту, были доставлены в районное управление внутренних дел и допрошены. При обследовании их состояний установлено, что 6 граждан Китая находились в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время назначены соответствующие экспертизы, расследование продолжается. Как сообщили в УВД региона, для работы с китайскими водителями будут привлечены переводчики.