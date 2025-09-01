Гроссмейстер мирового уровня Сергей Карякин посетил Ош

В Ош впервые за годы независимости Кыргызстана приехал топ-гроссмейстер мирового уровня Сергей Карякин. Ранее юг страны не принимал столь известных шахматистов со времён визита Анатолия Карпова в 1976 году.

В программе встречи прошли выступление Карякина, интерактив с детьми, символический сеанс игры на 10 досках и показательную блиц-партию с вице-президентом Кыргызского шахматного союза Адилетом Аттокуровым, завершившуюся вничью.

Организаторы отметили, что визит стал важной вехой для развития шахмат в регионе и настоящим вдохновением для юных игроков.

12:17 | 01 сентября 2025

