Погода
$ 87.20 - 87.50
€ 101.20 - 102.20

Гроссмейстер мирового уровня Сергей Карякин посетил Ош

202  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Ош впервые за годы независимости Кыргызстана приехал топ-гроссмейстер мирового уровня Сергей Карякин. Ранее юг страны не принимал столь известных шахматистов со времён визита Анатолия Карпова в 1976 году.

В программе встречи прошли выступление Карякина, интерактив с детьми, символический сеанс игры на 10 досках и показательную блиц-партию с вице-президентом Кыргызского шахматного союза Адилетом Аттокуровым, завершившуюся вничью.

Организаторы отметили, что визит стал важной вехой для развития шахмат в регионе и настоящим вдохновением для юных игроков.

12:17 | 01 сентября 2025

В Ош впервые за годы независимости Кыргызстана приехал топ-гроссмейстер мирового уровня Сергей Карякин. Ранее юг страны не принимал столь известных шахматистов со времён визита Анатолия Карпова в 1976 году.

В программе встречи прошли выступление Карякина, интерактив с детьми, символический сеанс игры на 10 досках и показательную блиц-партию с вице-президентом Кыргызского шахматного союза Адилетом Аттокуровым, завершившуюся вничью.

Организаторы отметили, что визит стал важной вехой для развития шахмат в регионе и настоящим вдохновением для юных игроков.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450075
Теги:
шахматы, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  