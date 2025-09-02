Названы самые влиятельные люди в профессиональном боксе

Авторитетное издание Boxing News опубликовало ежегодный рейтинг самых влиятельных персон в профессиональном боксе, включивший 50 имён.

Первое место занял саудовский инвестор Турки Аль аш-Шейх, сыгравший ключевую роль в организации громких поединков в Эр-Рияде и продвижении новых боксёрских шоу на Ближнем Востоке. Его влияние в последние годы заметно изменило карту мирового бокса.

Вслед за ним расположились ведущие промоутеры: Фрэнк Уоррен (Queensberry Promotions), Эдди Хирн (Matchroom Boxing) и легендарный Боб Арум (Top Rank). Они продолжают определять главные бои и формировать повестку в мире бокса.

Среди действующих спортсменов самым высоким в рейтинге стал мексиканец Сауль "Канело" Альварес, занявший 5-е место. Абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Александр Усик расположился на 11-й строчке. Это второй результат среди активных боксёров, что подчёркивает его роль не только как чемпиона, но и как фигуры, влияющей на мировую арену.

ТОП-15 списка выглядит следующим образом:

Турки Аль аш-Шейх (саудовский инвестор)

Фрэнк Уоррен (промоутер)

Эдди Хирн (промоутер)

Боб Арум (промоутер)

Сауль "Канело" Альварес (боксёр)

Эл Хэймон (промоутер)

Шай Сегев (гендиректор DAZN)

Оскар Де Ла Хойя (промоутер)

Джордж Уоррен (промоутер)

Ник Хан (директор TKO Group)

Александр Усик (боксёр)

Борис Ван Дер Ворст (президент World Boxing)

Спенсер Браун (менеджер)

Акихико Хонда (промоутер)

Мэнни Пакьяо (боксёр).

Эксперты отмечают, что рейтинг демонстрирует растущее влияние не только промоутеров и бизнесменов, но и самих боксёров, способных напрямую определять вектор развития индустрии.