Раскрыты детали брачного контракта Роналду

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес подписали брачный контракт, условия которого вызвали широкий резонанс. По данным Marca, обязательства футболиста могут составить сотни миллионов долларов в зависимости от длительности отношений и возможного развода.

Состояние Роналду оценивается Forbes в 500 млн долларов, и контракт направлен на защиту его активов. В то же время документ предусматривает серьёзные выплаты Джорджине: ежемесячное пособие в размере 121 тыс. долларов, недвижимость до 5,6 млн, алименты на детей - 500 тыс. долларов в месяц, а также ежегодно 2 млн долларов на "обеспеченную жизнь".

В случае развода Роналду обязан выплатить супруге единовременную компенсацию в размере 50 млн долларов.