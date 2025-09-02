Погода
$ 87.12 - 87.50
€ 101.20 - 102.20

Раскрыты детали брачного контракта Роналду

178  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес подписали брачный контракт, условия которого вызвали широкий резонанс. По данным Marca, обязательства футболиста могут составить сотни миллионов долларов в зависимости от длительности отношений и возможного развода.

Состояние Роналду оценивается Forbes в 500 млн долларов, и контракт направлен на защиту его активов. В то же время документ предусматривает серьёзные выплаты Джорджине: ежемесячное пособие в размере 121 тыс. долларов, недвижимость до 5,6 млн, алименты на детей - 500 тыс. долларов в месяц, а также ежегодно 2 млн долларов на "обеспеченную жизнь".

В случае развода Роналду обязан выплатить супруге единовременную компенсацию в размере 50 млн долларов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450077
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  