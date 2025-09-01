Погода
Суперлига Кыргызстана по футзалу стартует 6 сентября

- Самуэль Деди Ирие
6 сентября в Кыргызстане стартует чемпионат страны по футзалу сезона 2025-2026 в формате Суперлиги. Турнир будет состоять из предварительного этапа и плей-офф, что позволит выявить сильнейшую команду страны.

На предварительном этапе 12 команд сыграют между собой в два круга. В плей-офф выйдут восемь лучших коллективов. В числе участников - столичные клубы "Art Blast Group", "Топ-Тоголок", "Виват", "Toyota" и "Достук", а также команды из Нарына ("Нарын"), Жалал-Абада ("Жаш-Муун"), Оша ("Лидер-ОшМу" и "Алай"), Иссык-Куля ("Каракол"), Таласа ("Талас") и Канта ("Кант").

Первые матчи сезона пройдут 6 и 7 сентября в столичном СК КФС и в сузакском СК "Акматалы ажы". Ассоциация футзала КР подчеркнула, что сезон обещает быть напряжённым и зрелищным, с участием сильнейших клубов страны.


