"Дордой" выиграл региональный этап Кубка Республики среди девушек

- Самуэль Деди Ирие
В Кыргызстане завершился региональный этап Кубка Республики по футболу среди девушек. Турнир проходил в разных областях страны, где команды соревновались в своих регионах, демонстрируя мастерство, командную игру и спортивный дух.

Лучший результат показала команда "Дордой", которая досрочно оформила чемпионство и будет представлять сборную города на национальном этапе Кубка Кыргызской Республики среди девочек до 14 лет. Под руководством тренера Натальи Рословой футболистки показали уверенную игру, тактическую дисциплину и высокую спортивную подготовку.

Организаторы турнира отметили значимость таких соревнований для развития женского футбола в Кыргызстане, подчеркнув, что участие в национальном этапе позволит юным спортсменкам получить опыт на более высоком уровне, укрепить командный дух и стремление к победам.


Теги:
женский футбол, Кыргызстан
