Бишкекчанка лишилась квартиры из-за мошенников

В милицию обратилась гражданка Р.Л., 1954 года рождения, сообщив о мошеннических действиях неизвестных лиц, представившихся сотрудниками ГКНБ КР. По словам потерпевшей, злоумышленники убедили её перевести деньги "в целях защиты имущества и финансирования контртеррористических мероприятий".

По данным ГУВД столицы, пострадавшая продала квартиру и перевела все вырученные средства на 18 различных банковских счетов. В результате ей был причинён особо крупный материальный ущерб. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 прим 1 (Умышленная передача или продажа третьим лицам электронных средств платежа, кошелька виртуального актива и SIM-карты ) УК Кыргызской Республики.

В ходе оперативно-розыскных и технических мероприятий были установлены и задержаны лица, причастные к противоправной схеме так называемые "дропперы". Ими оказались: Ж.Д., 2009 г.р., О.Б., 2006 г.р., С.Д., 1995 г.р., О.В., 2007 г.р., К.А., 2007 г.р., Ж.А., 2007 г.р, кото

ГУВД г. Бишкек обращает внимание граждан на необходимость не передавать третьим лицам свои банковские карты, SIM-карты и доступы к мобильным банковским приложениям. За участие в подобных схемах предусмотрена уголовная ответственность по статье 209 прим 1 УК Кыргызской Республики (Лишение свободы семь лет с конфискацией имущества). Незнание схемы не освобождает от ответственности.

Особое внимание уделяется несовершеннолетним, так как участились случаи вовлечения подростков в противоправные схемы "дропперов". Им обещают лёгкий заработок, не сообщая о реальных последствиях. Родителям рекомендуется следить за кругом общения детей, их активностью в интернете и финансовыми операциями, объяснять, что передача банковских карт и личных данных третьим лицам является уголовным преступлением и может навсегда испортить судьбу.

Гражданам, располагающим информацией о незаконной деятельности, рекомендуется немедленно сообщать по круглосуточному телефону 102.