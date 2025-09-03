Фестиваль иайдо пройдет в Бишкеке 6 сентября

6 сентября в конференц-зале АУЦА состоится Фестиваль иайдо - главный праздник японского боевого искусства меча. В программе - показательные выступления сенсеев из Японии, демонстрации техник Федерации "Шисейкан", соревнования (тайкай) и открытая практика с Цукада сенсеем (7-й дан). Гости также смогут насладиться музыкой на комузе и выступлением Гулум Касымбаевой.

Иайдо - это боевое искусство мгновенного обнажения и применения самурайского меча, сочетающее медитативную динамику и принцип полной готовности к любой ситуации.