Минсельхоз рапортует об успехах, но цены на продукты продолжают расти

261  0
- Карыпбай кызы Толгонай
Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР подвело итоги работы за 2025 год. В отчете десятки новых объектов, рекордные урожаи и рост экспорта. Однако оптимистичная статистика контрастирует с настроениями в обществе, когда цены на продукты питания продолжают расти, а фермеры жалуются на трудности с кредитами.

Рекорды на бумаге

Согласно данным Минсельхоза, в 2025 году в Кыргызстане построено и отремонтировано десятки водохозяйственных объектов, создано более 20 питомников, увеличено производство саженцев в три раза, внедрено орошение на тысячах гектаров. Впервые в истории независимой республики семена люцерны отправлены на экспорт в Россию, а семена тыквы в Японию. В ведомстве отдельно отмечают "мировой рекорд" урожайности томатов в Чуйской области.

Рост цен - главная проблема

Однако для населения важнее не цифры в отчетах, а цены на рынках. В этом году, по данным продавцов и покупателей, подорожали не только мясо, молочная продукция и овощи, но и фрукты и ягоды, которые обычно дешевеют к концу лета. Подорожание объясняют инфляцией, ростом затрат на топливо, транспортировку и корма для скота. Реальные доходы населения не поспевают за подорожанием, и особенно тяжело приходится малообеспеченным семьям. Кабинет министров время от времени предпринимает временные шаги, но системных и долгосрочных решений не видно.

Кредиты остаются недоступными

Еще одной больной темой остаётся кредитование. Несмотря на заявления Минсельхоза о льготных кредитах для сельхозпроизводителей, фермеры по-прежнему жалуются на бюрократию и жесткие требования банков. Как ранее писало наше издание, многие сельские хозяйства не могут получить доступ к обещанным 6%-ным займам, а часть предпринимателей вынуждена обращаться к частным займодателям под более высокие проценты.

Оптимизм против реальности

Таким образом, официальный отчет демонстрирует масштабные достижения, но реальная картина вызывает вопросы. Да, государство строит новые объекты и стимулирует экспорт, но население сталкивается с ростом цен, а фермеры с трудностями при доступе к финансовым ресурсам. Вопрос остается открытым: удастся ли министерству не только рапортовать об успехах, но и реально снизить социальное напряжение в селе и на продовольственных рынках страны?


URL: https://www.vb.kg/450086
Теги:
Минсельхоз, Кыргызстан, цены на продукты питания
