Водители автобусов в Бишкеке: "Мы конкуренты друг другу из-за плана"

- Светлана Лаптева
На встрече с водителями автобусов в Бишкеке президент Садыр Жапаров обратился к ним с просьбой строго соблюдать правила дорожного движения. Глава государства особо остановился на ситуации, которую наблюдал лично. По его словам, многие водители останавливают автобусы не на самой остановке, а у въезда на нее. Из-за этого другие автобусы остаются на проезжей части, создавая пробки.

Журналист VB.KG после встречи понаблюдал за ситуацией на улицах столицы. Действительно, большинство водителей маршрутных автобусов предпочитают притормаживать именно у въезда, а не заезжать полностью на остановку. На первый взгляд это выглядит как простое нарушение дисциплины. Но сами водители уверяют, причина кроется глубже.

Так, по словам экс-командующего Нацгвардией и общественного деятеля Абдыгула Чотбаева, водителей автобусов в столице вынуждают конкурировать друг с другом.

"На этой встрече ко мне подошли сами водители. Они объяснили, что ежедневно обязаны сдавать минимум 5 тысяч сомов наличными. Если не сдают, недостачу удерживают из зарплаты. В итоге при официальной зарплате в 50 тысяч сомов человек рискует остаться с меньшей суммой. Именно поэтому водители стараются подхватить каждого пассажира и блокируют других. Водители просят убрать этот порог в 5 тысяч сомов, чтобы спокойно зарабатывать свою зарплату", - рассказал Чотбаев.

Эти слова подтвердил и водитель автобуса Азамат, который из-за подобных условий работы уехал за границу.

"Все это правда. На каждом маршруте установлен план: где-то 5 тысяч, где-то чуть меньше. Из-за этого мы все становимся конкурентами друг другу. Я сейчас работаю водителем общественного транспорта в другой стране, и здесь гораздо легче: все оплачивают проезд банковской картой или смартфоном. Отработал смену и свободен. В Бишкеке же ты и водитель, и кондуктор в одном лице. Поэтому я и уехал. Если убрать план или ввести кондукторов, тогда исчезнет необходимость подрезать друг друга и останавливаться "перед носом" у коллег", - пояснил он.

Таким образом, можно прийти к выводу, что проблема, на которую обратил внимание президент, напрямую связана с существующей системой "планов" и наличных расчетов. Пока водители будут вынуждены конкурировать между собой за каждого пассажира, нарушения на остановках вряд ли исчезнут.


URL: https://www.vb.kg/450090
Теги:
Бишкек, Кыргызстан, автобусы
