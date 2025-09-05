Ветеран показал школьникам, как проявлять уважение в автобусе

В первые дни сентября улицы Бишкека наполнились детским смехом и радостью. Школьники, многие из которых учатся в разных районах города, весело спешили на уроки, перепрыгивая с поручня на поручень в переполненных автобусах.

Именно здесь журналист VB.KG заметил маленькое чудо воспитания. Мужчина средних лет, с улыбкой и шуткой, помогал водителю разруливать ситуацию: кого-то попросил пройти вглубь, кого-то - уступить место. На кыргызском он сказал детям: "Только двоечники не знают, что старшим нужно уступать место, не потому что просят, а потому что так делают воспитанные люди".

Дети улыбнулись, заметили пожилых и женщин, а некоторые подростки даже похвалили мужчину: "Правильно говорите, байке". Как оказалось, это ветеран Вооруженных Сил Кыргызстана Маманов Абдыганы Орозалиевич, который просто решил помочь водителю, без какой-либо официальной акции.

Этот случай натолкнул на интересную мысль, что инициативы можно сделать массовыми. Ветераны могли бы участвовать в школьных "днях правил поведения", помогать детям привыкнуть к этикету в автобусах и на дорогах. Например, на перекрестках и в общественном транспорте ветераны могли бы напоминать о правилах дорожного движения, воспитании и уважении к другим.

Простая улыбка, шутка и личный пример взрослого человека способны сделать детей внимательнее и воспитаннее. В первый день школы такие маленькие жесты создают большое счастье: солнце, друзья, радость учебы - и взрослые, готовые помочь, делают этот день ещё светлее.