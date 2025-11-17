В Чуйской области раскрыта серия краж. Задержан подозреваемый

В Чуйской области задержан мужчина, подозреваемый в совершении серии краж. Им оказался ранее судимый гражданин Т.У., 1982 года рождения. Районный суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.

По данным милиции, подозреваемый действовал преимущественно ночью, проникая в автотранспортные средства, хозяйственные постройки и дворовые территории.

Среди зарегистрированных краж:

из мебельного цеха похищены электроручные инструменты на сумму 149 500 сомов;

из частного домовладения - инструменты и оборудование на сумму около 24 000 сомов;

из автомобиля Volkswagen Passat похищены вещи на сумму 13 800 сомов;

из автомобиля Honda Fit - бытовые и автомобильные принадлежности на сумму 11 490 сомов;

из автомобиля НИВА украдены документы, банковская карта и деньги.

Все факты зарегистрированы, возбуждены уголовные дела по ст. 205 УК КР (кража).

В ходе расследования изъяты орудия преступления и вещественные доказательства. Следствие продолжается, проверяется возможная причастность задержанного к другим преступлениям в регионе.