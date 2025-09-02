Погода
$ 87.12 - 87.50
€ 101.20 - 102.20

Страны ШОС выступили за реформирование ООН

117  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Страны - участники Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 1 сентября заявили о необходимости реформирования Организации Объединенных Наций (ООН), чтобы адаптировать ее к сегодняшним реалиям.

"Принято заявление Совета глав государств - членов ШОС в связи с 80-летием окончания Второй мировой войны и образования ООН. Они считают необходимым адаптировать ООН к современным политическим и экономическим реалиям путем проведения выверенной реформы в целях обеспечения представленности развивающихся стран в органах управления ООН", - говорится в опубликованной Тяньцзиньской декларации ШОС.

Согласно документу, создание ООН как основы современной системы международных отношений стало одним из важнейших итогов Второй мировой войны. Как указано в декларации, за 80 лет ООН утвердилась как "уникальное межгосударственное объединение", в его рамках были выстроены востребованные формы сотрудничества по поддержанию мира и безопасности, обеспечению поступательного социально-экономического развития и продвижению прав человека.

Отмечается, что прочный глобальный мир возможен лишь при безусловном соблюдении всеми государствами международного права, целей и принципов Устава ООН.

Ранее, 30 августа, президент России Владимир Путин сообщил о том, что РФ и Китай выступают за реформы ООН. По его словам, все преобразования должны быть выверенными.

Источник: Известия


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450096
Теги:
ООН, ШОС
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  