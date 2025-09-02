Страны ШОС выступили за реформирование ООН

Страны - участники Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 1 сентября заявили о необходимости реформирования Организации Объединенных Наций (ООН), чтобы адаптировать ее к сегодняшним реалиям.

"Принято заявление Совета глав государств - членов ШОС в связи с 80-летием окончания Второй мировой войны и образования ООН. Они считают необходимым адаптировать ООН к современным политическим и экономическим реалиям путем проведения выверенной реформы в целях обеспечения представленности развивающихся стран в органах управления ООН", - говорится в опубликованной Тяньцзиньской декларации ШОС.

Согласно документу, создание ООН как основы современной системы международных отношений стало одним из важнейших итогов Второй мировой войны. Как указано в декларации, за 80 лет ООН утвердилась как "уникальное межгосударственное объединение", в его рамках были выстроены востребованные формы сотрудничества по поддержанию мира и безопасности, обеспечению поступательного социально-экономического развития и продвижению прав человека.

Отмечается, что прочный глобальный мир возможен лишь при безусловном соблюдении всеми государствами международного права, целей и принципов Устава ООН.

Ранее, 30 августа, президент России Владимир Путин сообщил о том, что РФ и Китай выступают за реформы ООН. По его словам, все преобразования должны быть выверенными.

Источник: Известия