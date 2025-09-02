Назначен новый исполнительный директор КПФЛ

В Кыргызской профессиональной футбольной лиге произошли кадровые изменения. Бывший исполнительный директор Канат Елемесович Асенов покинул свой пост. С 2021 года он занимал эту должность и внес значительный вклад в развитие профессионального футбола в стране.

На должность нового исполнительного директора назначен Улукбек Айдарбекович Айдарбеков. Ранее он возглавлял Детскую футбольную лигу Кыргызстана и обладает многолетним опытом работы в футбольной сфере.

Федерация футбола Кыргызстана выразила благодарность Канату Елемесовичу за его активную работу и пожелала успехов Улукбеку Айдарбековичу.