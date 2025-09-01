Погода
Индия заблокировала вступление Азербайджана в ШОС

219  0
- Светлана Лаптева
В ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества было проведено голосование по вопросу расширения ШОС. На повестке стояли вопросы вхождения в организацию в том числе таких республик как Армения и Азербайджан. Баку и Ереван уже намеревались воспользоваться благами Шанхайской организации сотрудничества, в том числе в плане получения инвестиционных бонусов и новых рынков, однако "что-то пошло не так".

Поступает информация о том, что вступление Азербайджана в ШОС блокировала Индия.

В азербайджанской прессе, комментируя такое решение индийских властей, назвали его противоречащим "партнёрскому духу Шанхайской организации сотрудничества". При этом в Баку тут же обозначили причину, по которой Индия азербайджанскую заявку блокировала. По их версии, связано это с "тесными контактами Азербайджана с Пакистаном, у которого с Нью-Дели непростые отношения".

Напомним, что Пакистан, как и Индия, является участником этой международной организации. В Баку решение Индии назвали "недальновидным".

Поступают сообщения о том, что упомянутый Пакистан ранее решил признать Армению независимым государством. До этого на картах, производимых в Пакистане, такой страны не существовало вообще…

При этом, по предварительным данным, Пакистан пока воздерживается от того, чтобы поддержать заявку Еревана на принятие в качестве полноправного члена ШОС.

Китай заявку обеих закавказских республик поддержал. Однако для принятия стран в организацию, нужно единогласное решение.

Источник: topwar.ru


URL: https://www.vb.kg/450105
Теги:
Азербайджан, Индия, ШОС
