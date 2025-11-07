Погода
$ 87.44 - 87.76
€ 100.45 - 101.40

В Сузакском районе незаконно застроили участок бывшей туббольницы

203  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Сузакском районе прокуратура выявила факт незаконного строительства на территории бывшей туберкулёзной больницы, расположенной в селе Достук.

В ходе проверки установлено, что часть земельного участка была самовольно застроена жилыми домами местными жителями без получения разрешительных документов.

По итогам проверки и принятых мер земельный участок площадью 3,07 гектара, стоимостью 32,2 миллиона сомов, принадлежащий противотуберкулёзной больнице, возвращён государству.

Прокуратура отметила, что будет продолжена работа по выявлению и пресечению фактов незаконного захвата земель, находящихся в собственности государственных и муниципальных учреждений.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450109
Теги:
земельный участок, Сузакский район, больница, прокуратура
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  