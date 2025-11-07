В Сузакском районе незаконно застроили участок бывшей туббольницы

В Сузакском районе прокуратура выявила факт незаконного строительства на территории бывшей туберкулёзной больницы, расположенной в селе Достук.

В ходе проверки установлено, что часть земельного участка была самовольно застроена жилыми домами местными жителями без получения разрешительных документов.

По итогам проверки и принятых мер земельный участок площадью 3,07 гектара, стоимостью 32,2 миллиона сомов, принадлежащий противотуберкулёзной больнице, возвращён государству.

Прокуратура отметила, что будет продолжена работа по выявлению и пресечению фактов незаконного захвата земель, находящихся в собственности государственных и муниципальных учреждений.