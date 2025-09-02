В Бишкеке состоялась национальная премьера фильма "Кара Кызыл Сары"

31 августа в кинотеатре "Ала-Тоо" состоялась долгожданная премьера фильма "Кара Кызыл Сары", созданного командой народного артиста КР, кинорежиссера Актана Арыма Кубата по мотивам новелл Топчугуль Шайдуллаевой.

Как отметил присутствовавший на просмотре фильма заместитель председателя кабинета министров КР Эдиль Байсалов, в этот день в Кыргызстане был двойной праздник: День независимости государства и премьера нового фильма народного артиста КР Актана Арыма Кубата. "Кара Кызыл Сары" - это наш кыргызский фильм, который уже успел завоевать триумф и Золотой кубок 27-го Шанхайского международного кинофестиваля. Таким образом, он уже перешёл в разряд вечности. У него отличная основа и ясный сюжет, который отражен в новеллах известной баткенской писательницы Топчугуль Шайдуллаевой. Режиссёр фильма Актан Арым Кубат проявил настоящее производственное мастерство и отшлифовал до мелочей звук, картинку и игру актёров. Это кино мирового уровня и класса, и я поздравляю команду с победой!" - сказал Эдиль Байсалов.

Авторы фильма переносят зрителей в тихий баткенский айыл, где происходят драматические страсти вокруг ковра и любовного треугольника, сложившегося между супругами Кадыром и Ширин, решившей заказать в дом новый ковёр "на счастье", и неожиданно ставшей разлучницей, незаменимой в сельской округе ковровщицей Турдугуль. В ее талантливых руках ковры, чередуя цвета (черный, красный, желтый), становятся зеркалами судеб людей.

Фильм отражает реальность настроения и быта жителей отдаленных приграничных сёл Кыргызстана, которые берегут и сохраняют землю предков, народные традиции, общечеловеческие и семейные ценности. Данная тенденция прослеживается и в творческой судьбе самого киномастера Актана Арыма Кубата. Режиссер не только создаёт убедительные кинообразы, щедро делится своими размышлениями о смысле и нравственных принципах жизни, но и активно развивает преемственность среди поколений, продвигает школу талантов молодых кинематографистов в стране.

По отзывам зрителей, настоящим украшением стала очередная работа главного оператора фильма Таланта Акынбекова, который в буквальном смысле воспел красоту натуры, где происходили съёмки. По видению оператора и режиссера, герои не только люди, но и сама мать Земля, наделяющая своих детей силой и мудростью. Украсили фильм и музыка Баласагына Мусаева, и костюмы дебютировавшей в новом амплуа художницы-дизайнера Чолпон Аламановой.

"Кара Кызыл Сары" - это новый этап в творчестве Актана Арыма Кубата, приоткрыта какая-то новая его грань, - поделилась впечатлениями народная артистка КР Гульсара Ажибекова. - Очень пронзительный фильм. Он лишен помпезности, отражает суть самой жизни, снят глубоко, драматично и одновременно очень просто. Моментами такая красота, а моментами такая серость будней… Вот так и проходит наша жизнь. Рождаются и надеются на любовь и счастье люди. Героиня фильма с безысходностью и грустью в сердце говорит: "Зачем мне талант, мне бы счастье!". Все мы гости в этом мире, но после нас остаётся искусство, творчество и фильмы Актана. И в этом величие кино, что оно собирает нас и заставляет жить проникновенными чувствами, переживать, чего-то хотеть, радоваться и страдать".

"Я провалилась в фильм с первого кадра и считаю его самым выдающимся за последнее время. Это, безусловно, успех, - сказала еще одна участница праздничного просмотра, кинорежиссёр и журналист Венера Джаманкулова. - Получила эстетическое, эмоциональное и духовное наслаждение. В этом фильме мне хватило абсолютно всего и не надо ничего придумывать. Всё очень тонко и красиво. Поражают и затрагивают до глубины души метафоры чувств и движений. Это та глубинная простота, которая присутствует в нашей жизни и очень хочется, чтобы её было больше".

В фильме снимались Наргиза Маматкулова, Айгуль Бусурманкулова, Мирлан Абдыкалыков и другие актёры, а также жители сёл Баткенской области.

Елена Баялинова, журналист, член Союза кинематографистов КР