В Масалиевском айыл окмоту открыт цех по сушке фруктов

В Кадамжайском районе, в Масалиевском айылном аймаке, по инициативе местного предпринимателя был открыт "Цех по сушке фруктов". В рамках проекта проведён ремонт и закуплено современное оборудование на сумму 3,5 млн сомов. Для работы цеха айыл окмоту выделил отдельное здание. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Проект способствует развитию местной экономики, поддержке сельского предпринимательства и созданию 5 постоянных рабочих мест. В настоящее время в цехе у жителей скупают сливы по 25 сомов за килограмм, затем они проходят этапы мойки, очистки, сушки и упаковки.

Из 1 кг свежей сливы после сушки получается около 3 кг готовой продукции.

Таким образом, в сутки цех производит в среднем 500 кг сушёных фруктов. Готовая продукция реализуется не только на внутреннем рынке, но и экспортируется за рубеж.

Кроме того, в цехе установлен станок для очистки и нарезки яблок. Это позволяет выпускать готовые нарезанные фрукты, которые после сушки в основном используются для приготовления компотов.

Основная цель цеха - переработка и сушка местных фруктов для повышения их качества и расширения возможностей реализации как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Сырьё закупается по договорным ценам у жителей Масалиевского, Уч-Коргонского и Майданского айылных аймаков, что создаёт для фермеров дополнительный источник дохода