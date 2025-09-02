Погода
$ 87.12 - 87.50
€ 101.20 - 102.20

В Масалиевском айыл окмоту открыт цех по сушке фруктов

184  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кадамжайском районе, в Масалиевском айылном аймаке, по инициативе местного предпринимателя был открыт "Цех по сушке фруктов". В рамках проекта проведён ремонт и закуплено современное оборудование на сумму 3,5 млн сомов. Для работы цеха айыл окмоту выделил отдельное здание. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Проект способствует развитию местной экономики, поддержке сельского предпринимательства и созданию 5 постоянных рабочих мест. В настоящее время в цехе у жителей скупают сливы по 25 сомов за килограмм, затем они проходят этапы мойки, очистки, сушки и упаковки.

Из 1 кг свежей сливы после сушки получается около 3 кг готовой продукции.

Таким образом, в сутки цех производит в среднем 500 кг сушёных фруктов. Готовая продукция реализуется не только на внутреннем рынке, но и экспортируется за рубеж.

Кроме того, в цехе установлен станок для очистки и нарезки яблок. Это позволяет выпускать готовые нарезанные фрукты, которые после сушки в основном используются для приготовления компотов.

Основная цель цеха - переработка и сушка местных фруктов для повышения их качества и расширения возможностей реализации как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Сырьё закупается по договорным ценам у жителей Масалиевского, Уч-Коргонского и Майданского айылных аймаков, что создаёт для фермеров дополнительный источник дохода


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450112
Теги:
Кадамджайский район, сельское хозяйство
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  