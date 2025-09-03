В Майлы-Суу запущен завод стеклянной посуды

Завод стеклянной посуды в Майлы-Суу в Баткенской области был модернизирован за счет бюджетного финансирования на сумму 1 млрд сом и начал работу с современными производственными мощностями. Об этом сообщае пресс-служба Минсельхоза КР.
Ново построенные здания и реконструированные цеха значительно повышают уровень производства стеклянной посуды в регионе:
• Новое здание – 1278 м², присоединено к стекольному цеху.
• Реконструкция цеха №2 – производственная площадь 2412 м².
Производственное оборудование модернизировано:
• Плавильная печь для стекла с технологией Ribbon-процесса, мощность – 280 тонн.
• Стеклоформовочная машина компании HEYE INTERNATIONAL (Германия), 8-секционная, производительность 150–200 тыс. изделий в день.
• Холодный участок, установка для разделения воздуха (АБУ), питательный канал и линия готовой продукции оснащены в соответствии с современными стандартами.
Транспорт и логистика также усилены: приобретены автомобиль VOLVO и 2 электрокара.
Новые производственные мощности увеличивают количество рабочих мест в регионе и обеспечивают стабильное производство качественной стеклянной продукции.