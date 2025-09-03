В Майлы-Суу запущен завод стеклянной посуды

Завод стеклянной посуды в Майлы-Суу в Баткенской области был модернизирован за счет бюджетного финансирования на сумму 1 млрд сом и начал работу с современными производственными мощностями. Об этом сообщае пресс-служба Минсельхоза КР.

Ново построенные здания и реконструированные цеха значительно повышают уровень производства стеклянной посуды в регионе:

• Новое здание – 1278 м², присоединено к стекольному цеху.

• Реконструкция цеха №2 – производственная площадь 2412 м².

Производственное оборудование модернизировано:

• Плавильная печь для стекла с технологией Ribbon-процесса, мощность – 280 тонн.

• Стеклоформовочная машина компании HEYE INTERNATIONAL (Германия), 8-секционная, производительность 150–200 тыс. изделий в день.

• Холодный участок, установка для разделения воздуха (АБУ), питательный канал и линия готовой продукции оснащены в соответствии с современными стандартами.

Транспорт и логистика также усилены: приобретены автомобиль VOLVO и 2 электрокара.

Новые производственные мощности увеличивают количество рабочих мест в регионе и обеспечивают стабильное производство качественной стеклянной продукции.