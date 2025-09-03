Погода
$ 87.21 - 87.59
€ 101.20 - 102.20

В Майлы-Суу запущен завод стеклянной посуды

95  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Завод стеклянной посуды в Майлы-Суу в Баткенской области был модернизирован за счет бюджетного финансирования на сумму 1 млрд сом и начал работу с современными производственными мощностями. Об этом сообщае пресс-служба Минсельхоза КР.

Ново построенные здания и реконструированные цеха значительно повышают уровень производства стеклянной посуды в регионе:

• Новое здание – 1278 м², присоединено к стекольному цеху.

• Реконструкция цеха №2 – производственная площадь 2412 м².

Производственное оборудование модернизировано:

• Плавильная печь для стекла с технологией Ribbon-процесса, мощность – 280 тонн.

• Стеклоформовочная машина компании HEYE INTERNATIONAL (Германия), 8-секционная, производительность 150–200 тыс. изделий в день.

• Холодный участок, установка для разделения воздуха (АБУ), питательный канал и линия готовой продукции оснащены в соответствии с современными стандартами.

Транспорт и логистика также усилены: приобретены автомобиль VOLVO и 2 электрокара.

Новые производственные мощности увеличивают количество рабочих мест в регионе и обеспечивают стабильное производство качественной стеклянной продукции.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450113
Теги:
Баткенская область, промышленность
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  