В КР создают спецмеханизированные бригады для быстрой уборки зерновых

215  0
- Светлана Лаптева
В Кыргызстане собрано 60% зерновых культур, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР,

- пшеница - 85%;

- ячмень - 70%.

В Ошской области уборка масличных культур охватывает более 1000 гектаров.

В Нарынской и Иссык-Кульской областях сбор зерновых только начинается, средняя урожайность составляет 25–30 ц/га.

Качество урожая по стране оценивается как хорошее, фермеры активно участвуют в его хранении и переработке. Министерство сельского хозяйства рекомендует хозяйствам соблюдать меры безопасности при уборке и использовать необходимые технологии для сохранения урожая.

Региональные аграрные управления создают специальные механизированные бригады для быстрой и эффективной уборки, оказывая поддержку фермерам техникой и услугами. В этом году общая площадь зерновых в республике увеличилась, фермеры внедрили новые сорта и биологические методы, что позволило повысить урожайность.

Теги:
сельское хозяйство, Кыргызстан, урожай
