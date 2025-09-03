В Тонском районе планируют получить большой урожай кормовых культур

В этом году в Тонском районе для производства качественных кормов засеяли 15 гектаров овсом, соей, подсолнечником, ячменем и бобовыми культурами, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Растения хорошо развиваются, с каждого гектара в среднем планируется собрать около 35 тонн урожая. Уборка проводится с использованием современных комбайнов, один из которых способен перерабатывать до 4 тонн за час.

Ранее в хозяйстве корма готовили в основном из кукурузы и ячменя, но в этом году добавлены подсолнечник, бобовые, соя и овёс, что позволило увеличить ассортимент качественных кормов. Качественные корма улучшают питание скота, положительно влияют на здоровье животных и повышают молочную продуктивность и мясные показатели. В настоящее время урожай продаётся на рынке по цене 8–10 сом за килограмм, обеспечивая фермерам стабильный доход.

В следующем году планируется увеличить площадь посевов до 300 гектаров. Эта инициатива способствует развитию производства качественных кормов и повышению продуктивности животноводства в регионе.