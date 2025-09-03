Погода
В России с 1 сентября ввели новые правила продажи смартфонов

185  0
- Светлана Лаптева
В России с осени этого года вводятся новые правила продажи смартфонов, а также использования SIM-карт.

Как пишет UfacityNews.ru, теперь производители и продавцы смартфонов должны дать пользователям возможность свободно устанавливать на устройства отечественные приложения. В том числе речь идет о магазине приложений RuStore.

Если в купленном смартфоне его нет, а установка недоступна, то гаджет могут признать не соответствующим обязательным требованиям. Такое устройство покупатель сможет сдать продавцу как некачественный товар.

Напомним, изменения коснутся техники на базе операционных систем iOS и HyperOS. К слову, ранее мы сообщали, что также с 1 сентября цифровая платформа Max войдет в список программ, обязательных для предварительной установки на смартфоны и планшеты.

Источник: vfokuse.mail.ru


Теги:
Россия, смартфоны
