В Беларуси начался второй этап совместных учений ОДКБ

1 сентября на полигоне "Лосвидо" в рамках учений "Взаимодействие-2025" и "Эшелон-2025" начался второй этап, направленный на подготовку совместной операции Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ (КСОР) по участию в разрешении кризисной ситуации на территории государства – члена ОДКБ.

Командующему КСОР полковнику Алексею Елфимову была вручена оперативная директива Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь. Оперативный состав командного пункта приступил к уяснению задачи, оценке обстановки и подготовке предложений в замысел на совместную операцию.

Контингенты КСОР на полигоне "Лосвидо" осуществляют боевое слаживание в ходе занятий по тактической подготовке.

В учениях принимают участие контингенты Войск (Коллективных сил) ОДКБ Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан. Среди них – воинские контингенты, формирования сил специального назначения из числа специальных подразделений органов внутренних дел (полиции), органов безопасности и специальных служб, уполномоченных органов в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ. Всего задействовано более 2000 военнослужащих и 450 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе 9 боевых самолетов и вертолетов, свыше 70 разнотипных БпЛА.