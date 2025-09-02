Погода
"Ливерпуль" подписал Александра Исака за рекордную сумму

- Самуэль Деди Ирие
"Ливерпуль" завершил подписание шведского нападающего Александра Исака из "Ньюкасл Юнайтед" за 125 миллионов фунтов, сумма с бонусами может вырасти до 130 миллионов - это самый дорогой трансфер в истории британского футбола.

25-летний форвард подписал шестилетний контракт до 2031 года и будет выступать под девятым номером на "Энфилде".

Сделка состоялась после недель напряжённых переговоров. "Ньюкасл" изначально отказывался продавать своего лидера атаки, однако, обеспечив себе замены, клуб всё же согласился на рекордный трансфер в последний день трансферного окна.

Исак, блиставший в составе "сорок", поделился эмоциями после перехода:

"Я чувствую себя прекрасно. Это был долгий путь, чтобы оказаться здесь, и я хочу выиграть всё вместе с этим клубом".

Это уже второй рекордный трансфер "Ливерпуля" за лето после подписания Флориана Вирца. С приходом Исака в нападение команда Арне Слота подаёт мощный сигнал о своих амбициях на новый сезон.


Теги:
футбол
