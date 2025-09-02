Погода
Глава ГТС Алмаз Салиев: Цифровизация меняет работу таможенных служб

- Назгуль Абдыразакова
Председатель Государственной таможенной службы Алмаз Салиев заявил, что цифровизация и внедрение искусственного интеллекта играют ключевую роль в развитии таможенной системы. Об этом он сообщил, выступая на международной IT-конференции "Искусственный интеллект в таможенной сфере".

"Сама тема этой конференции говорит о многом. Цифровизация и применение искусственного интеллекта в деятельности любых госорганов сегодня имеют особое значение. Огромный массив данных и информационных баз невозможно обрабатывать без применения искусственного интеллекта и выносить правильные решения.

Сегодня в мероприятии принимают участие представители более чем 11 стран в оффлайн-формате, а также подключаются еще несколько государств в онлайн-режиме. Эта площадка предоставляет возможность многим странам - участницам таможенных служб - определить дальнейшее направление и получить ответы на актуальные вопросы.

Здесь выступают страны, которые занимают ведущие позиции в цифровизации, такие как Южная Корея, Сингапур, Китай, Венгрия, а также все страны Центральной Азии. Ожидаются содержательные дискуссии по этим темам.

В начале мероприятия было представлено видение будущего страны и то, на каком уровне должен находиться Кыргызстан. Конференция, проходящая сегодня, является одним из шагов в этом направлении.

Первая аналогичная конференция состоялась в 2023 году на Иссык-Куле и называлась "Трансформация в таможенной сфере". Многие инициативы, озвученные тогда, сегодня успешно применяются в работе и дают конкретные результаты. По итогам второй конференции также планируется внедрение представленных идей и разработок"- заявил Салиев.


