В Конституционном суде отметили наградами общественных деятелей

В Конституционном суде Кыргызстана состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню независимости страны.

Сотрудников и гостей с праздником поздравил председатель суда Эмиль Осконбаев. В своей речи он подчеркнул, что независимость и будущее Кыргызстана неразрывно связаны с развитием правового государства и неукоснительным соблюдением Конституции.

"Только совместными усилиями мы сможем укрепить верховенство закона и сохранить те ценности, на которых держится наше общество", - отметил он.

В этот день в зале суда царила особая атмосфера. Судей и госслужащих отметили ведомственными наградами за значительный вклад в развитие конституционного правосудия и популяризацию правовых ценностей.

Поощрения получили не только юристы и государственные служащие, но и общественные деятели. Так, почетные грамоты Конституционного суда были вручены председателю общественного объединения "Тилекмат Аке" Тилеку Усупову и лидеру движения "Женщины Мира за семейные ценности" Сайкал Доолотовой.

Оба лауреата известны активной общественной позицией и инициативами, которые не раз выносились на обсуждение в Жогорку Кенеше, в том числе законопроекты, направленные на защиту конституционного строя и укрепление семейных ценностей.


Конституция, награда, Бишкек, Кыргызстан
