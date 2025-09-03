Погода
В школе-интернат имени Мукаша Абдраева построят новый концертный зал

- Светлана Лаптева
Министр культуры и молодежной политики Мирбек Мамбеталиев посетил школу-интернат им.Мукаша Абдраева и поздравил учителей и детей с новым учебным годом.Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

"Каждый новый учебный год-это новая страница, новые надежды и возможность покорить новые высоты", - сказал министр в своем выступлении.

Школа-интернат имени Мукаша Абдраева-настоящий очаг кыргызской культуры и музыкального образования, единственная в стране специализированная музыкальная школа-интернат. Здесь сохраняется ценность нашего национального искусства и раскрываются таланты новых поколений. Каждый выпускник-посол культуры Кыргызстана, музыкант с молодой мечтой, которая пробивается в мир.

Также Мирбек Мамбеталиев отметил, что "прошедший учебный год был для вас особенным. В соответствии с поручением президента Жапарова Садыра нуркожоевича в общежитии интерната был проведен капитальный ремонт, построено новое общежитие, созданы комфортные условия проживания и современные условия для наших детей.

В ближайшие дни планируется строительство нового концертного зала школы. Такие условия служат здоровью, комфорту и свободному творческому развитию детей".

Министр информации и молодежной политики "пусть новый учебный год будет полон успехов! Желаю всем крепкого здоровья, творческого вдохновения и новых высот. С Днем знаний. Будьте там!"поздравляю.


