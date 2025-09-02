Погода
Ташиев - бронежилет народной власти

- Канат Кожоев
Издревле любой народ уповает на царя-батюшку, хана-заступника. Который придёт, защитит и решит все проблемы. Народ мечтает о сильной руке – мощном, всемогущем и справедливом правителе, к которому всегда можно обратиться с жалобой на беспредел и который обязательно поможет. Который при этом близок и понятен народу и говорит с ним на одном языке. Такого народного заступника кыргызстанцы обрели в лице генерала Ташиева.

"Сейчас армия обеспечена всем необходимым, а в 2021-м у солдат не было даже бронежилетов", - отчитался Камчыбек Ташиев в начале 2025 года. Он и сам стал для кыргызского народа своеобразным бронежилетом. Очень необычным, кстати, бронежилетом. Кроме надёжной защиты, это одновременно ещё и жилетка, в которую можно поплакаться: утеряны документы, не ремонтируют дорогу, бьёт муж… Да с абсолютно любой бедой простой гражданин может обратиться к грозному главе ГКНБ с "кнутовым" именем и "каменной" фамилией. Генерал поможет.

На врагов же наводит ужас ташиевская суровость. Враги для него – те же самые, которые числятся во врагах Кыргызской Республики и кыргызского народа. Все, у кого рыльце в пуху и совесть нечиста. Коррупционеры, мошенники, недобитые бандиты и сочувствующие им чиновники и бизнесмены.

СМИ Кыргызстана ежедневно пестрят заголовками: "Ташиев жёстко предупредил"… Одного генеральского предупреждения обычно бывает достаточно. А если нет – председатель ГКНБ переходит к самым решительным действиям. Тогда появляются совсем другие заголовки: "Сотрудники ГКНБ задержали"…

Из последнего: 27 августа с поличным, при получении взятки, задержан заместитель начальника отдела охраны Первомайского района Бишкека, подполковник милиции А.Б.Г. Установлена причастность и самого начальника отдела охраны к коррупционной схеме – такое ташиевцы никому не прощают. 31 августа по подозрению в совершении незаконных действий в связи с работами по капитальному ремонту в Нарыне задержаны первый замминистра транспорта и коммуникаций С.Т. и исполнительный директор строительной компании "Бета-Групп" М.А.

Жёстко? Очень. А как иначе, если вежливых предупреждений люди не понимают?

Камчыбек Ташиев строг в первую очередь к себе самому. А уж во вторую очередь эта строгость распространяется на нарушителей закона всех чинов, рангов и мастей. Народ в строгости и жёсткости мер генерала поддерживает. Налиберальничались уже, хватит. И, прислушиваясь к голосу народа, Камчыбек Ташиев на поводу у него не идёт, однако его действия и слова, как правило, полностью совпадают с народным волеизъявлением.

Когда-то президент России Владимир Путин исключительно по-народному высказался насчёт террористов. В сортире, дескать, их мочить будем. Народ в восторге ему рукоплескал. Всем ясно, что буквально понимать президента не следует. Что никого он в прямом смысле не замочит ни в каком сортире. Но как же легли на народную душу эти президентские слова! В них было всё: решимость, бескомпромиссность, политическая воля…

Камчыбек Кыдыршаевич, если помните, рассказывая о последних часах криминального авторитета Камчы Кольбаева, произнёс фразу, которую каждый понял в меру своей испорченности. Сказал о том, что принял решение о ликвидации в Кыргызстане воров в законе. Кто-то сразу истерично заверещал: Ташиев, мол, признался в убийстве! А умные люди восприняли эти слова как логичное продолжение развёрнутой Ташиевым по всем фронтам войны с организованной преступностью. Поручил ликвидировать – значит, поручил избавить Кыргызстан от этого позорного явления. Хотя в сортире никого не мочит.

1 сентября генерал снова заставил изрядно поволноваться всех, кто не в ладах с иносказаниями, законом и собственной совестью. Во время поездки по Джалал-Абадской области со свойственной ему откровенностью рассказал, как помирил враждовавших местных чиновников. Мэр и председатель городского кенеша Джалал-Абада, по словам Ташиева, никак не могли существовать в мире и согласии.

"Сначала я их вызвал и попросил работать дружно. Они не послушались и продолжали ссориться. Во второй раз снова предупредил. Но они опять не вняли. В третий раз я их позвал обоих и отдубасил. Сказал: если не поймёте, арестую обоих. Вот с тех пор работают дружно", - буквально так, образно, на манер сказки с традиционными тремя повторами, генерал-миротворец поведал народу эту историю.

Кое-кто не услышал ничего, кроме слова "отдубасил". В сторону Ташиева снова поднялась волна хейта…

Камчыбек Ташиев, между прочим, находится в прекрасной спортивной форме. И если слегка напрячь фантазию, его вполне можно представить "дубасящим" поочерёдно каждого непонятливого чиновника. И, между прочим, есть такая теория: чтобы гарантированно разнять двоих дерущихся, третьему лицу следует применить определённую силу в отношении обоих. В крайнем случае – водой разлить. Говорят даже, что фразеологизм, означающий крепкую дружбу, - "водой не разольёшь" - связан с… дракой. Врагов можно и нужно разливать водой, а в отношении друзей это делать бесполезно.

Можно много чего ещё представить. Хотя весьма сомнительно, чтобы генерал-полковник, глава ГКНБ дрался с джалал-абадскими чиновниками. А отдубасить вполне можно и словесно. И у Ташиева это очень хорошо получается.

Народу, подуставшему от бесконечных заигрываний с сильными мира сего, больше по душе "отдубасил", чем "попросил и уговорил". Этот язык ему понятнее. И народный генерал ещё понятнее и ещё народнее. А кто не народ – тот пускай боится.


URL: https://www.vb.kg/450145
Теги:
ГКНБ, Камчыбек Ташиев, коррупция, ОПГ, чиновник
НАЗАД  