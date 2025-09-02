Погода
Смертоносное землетрясение в Афганистане 2025: что известно на данный момен

- Светлана Лаптева
Афганистан переживает последствия самого смертоносного землетрясения с 2015 года. Погибли уже сотни человек, а спасательным работам мешают наводнения и завалы. Расскажем, где произошло землетрясение в Афганистане, сколько погибших и раненых, где еще были толчки, почему оно такое разрушительное, а также как отреагировало международное сообщество, пишет СМИ.

Вчера ночью в Афганистане произошло разрушительное землетрясение около границы с Пакистаном. Ночью с воскресенья на понедельник мощные подземные толчки потрясли провинции Нангархар и Кунар, расположенные на востоке страны. Очаг залегал на глубине 8 км. Спустя двадцать минут после первого землетрясения толчок магнитудой 4,5 произошел к северу от Басаула в провинции Нангархар. С тех пор множество подземных толчков с магнитудой от 4,3 до 5,2 было зафиксировано около столицы провинции Джалалабада и Басаула. Согласно данным Геологической службы США, сильные толчки во время землетрясения и первых пяти афтершоков в течение ночи ощутили более 1,2 млн человек.

Где в Афганистане произошло землетрясение?

Согласно данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился в 27 км к северо-востоку от города Джалалабад около провинции Кунар, которая лежит к северу от Нангархара. Джалалабад расположен в 150 км к востоку от Кабула. Это ключевой торговый пункт из-за его близости к Пакистану. Население города составляет около 300 тысяч человек, а большинство зданий в городе - это малоэтажные конструкции, построенные в основном из бетона и кирпича, в то время как на окраинах преобладают дома, построенные из глиняных кирпичей и дерева. Разрушения были зафиксированы по крайней мере в пяти провинциях Афганистана, толчки также ощущались в Пакистане и Индии.

Почему землетрясение в Афганистане такое разрушительное?

Землетрясения, возникающие на меньшей глубине, как раз наносят больший ущерб, поскольку эпицентр и сейсмические волны находятся ближе к поверхности Земли. Сейсмическим волнам от глубокофокусных землетрясений приходится преодолевать большее расстояние до поверхности, что приводит к потере энергии.

По сообщениям СМИ, афганское правительство выделило почти $1,5 млн на оказание неотложной помощи пострадавшим от землетрясения. Эта сумма может быть увеличена при необходимости, но все равно масштабы катастрофы в Афганистане намного превышают текущие возможности местных властей. В районах, пострадавших от землетрясения, существует острая необходимость в полевых госпиталях, спасательном оборудовании, жилье, продовольствии и чистой воде.

Кроме того, в субботу на провинцию Нангархар обрушились наводнения, повредившие дороги. Оползни серьезно затруднили как эвакуацию населения, так и спасательные операции, блокируя дороги и разрушая мосты. Доставка критически важной гуманитарной помощи также усложнилась.

Сколько человек погибло в Афганистане?

Число погибших в настоящее время составляет 812, а более 3000 человек получили ранения, заявил представитель афганского правительства Мавлави Забихулла Муджахид. Забихулла добавил, что число жертв может возрасти по мере продолжения спасательных работ в горной местности. Вертолеты доставили 335 пострадавших в региональную больницу Нангархара. Минобороны Афганистана направило 30 врачей и 800 кг лекарств в Кунар для помощи больницам, переполненным пострадавшими. В Международном комитете Красного Креста также ожидают, что число жертв вырастет в ближайшие дни.

Почему Афганистан подвержен землетрясениям?

Расположение северо-восточного Афганистана в неблагоприятной сейсмической зоне объясняет большое количество разрушительных землетрясений. За последние 125 лет в регионе произошло более дюжины землетрясений магнитудой от 7 баллов.

Афганистан расположен в одной из наиболее сейсмически активных зон Центральной Азии, где встречаются Индийская и Евразийская тектонические плиты, что приводит к частым землетрясениям. Через страну проходят несколько крупных разломов. В последнее время в Афганистане и Пакистане наблюдалась сейсмическая активность. В середине прошлой и позапрошлой недель в районе афганского Гиндукуша произошли толчки магнитудой 5,6 и 5,2. В центральном Пакистане землетрясение магнитудой 5,5 произошло 29 июня, а 10 мая было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,7.

В 2023 году землетрясение магнитудой 6,3 произошло в западной провинции Афганистана Герат, в результате чего погибло более 2 тысяч человек. В июне 2022 года землетрясение магнитудой 6 было зарегистрировано службами в восточных провинциях Афганистана Пактика, Пактия, Хост и Нангархар.

Как отреагировало международное сообщество на землетрясение в Афганистане?

Стало известно, что власти Афганистана обратились к России с просьбой о помощи в ликвидации последствий разрушительного стихийного бедствия. Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов подчеркнул, что российская сторона уже приступила к работе по данному запросу. По словам дипломата, информации о пострадавших гражданах России сейчас нет, однако вероятность их нахождения в зоне стихии оценивается как низкая. В МИД РФ подтвердили, что вопрос о предоставлении гуманитарной помощи прорабатывается.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил полную солидарность с народом Афганистана и глубочайшие соболезнования семьям жертв. Он отметил, что представители ООН в Афганистане приложат все усилия, чтобы помочь пострадавшим.

Представитель министерства иностранных дел в Пекине сообщил, что Китай скорбит о погибших в землетрясении в Афганистане и выразил готовность помочь. Глава КНР Си Цзиньпин начал с соболезнований свое выступление на саммите ШОС. Иран также предложил гуманитарную помощь.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сказал, что он глубоко опечален трагедией и желает скорейшего выздоровления раненым, отметив, что Индия готова предоставить гуманитарную помощь и поддержку пострадавшим.

МИД Турции выразило соболезнования афганскому народу. В МИД Азербайджана также выразили искренние соболезнования жертвам природного бедствия. Похожие сообщения поступили от властей Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Японии.


