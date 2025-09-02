Погода
Кыргызстанским медиа пора добавить "Шума"

- Виктория Гунгер
Место, где куются международные лидеры, готовые говорить честно о России и традиционных ценностях: в РФ стартовал "Шум" - Всероссийский молодежный образовательный форум платформы "Росмолодежь".

С 12 августа по 14 сентября в Калининградской области 1,2 тысячи медиаспециалистов изучают лучшие образовательные практики, личный опыт признанных экспертов и делают свои первые серьёзные медиапроекты. Организаторы и сами участники уверяют: здесь можно быть открытым, заниматься творчеством и выстраивать профессиональный диалог.

Международная медиаплощадка

"Шум" - проект не только российский. В нем встречаются на единой площадке не только молодые "гуру" журналистки из 85 регионов РФ, но и представители 17 стран мира, включая страны постсовесткого пространства. Они ищут заказчиков, создают новаторские проекты, получают новый опыт и делятся своим. Россия создает условия для получения профессионального развития не только своей молодежи, но и иностранной. Последнее наглядно подтверждает столь многочисленный интерес международных медиа к "Шуму".

Как итог - все это становится фундаментом единого созидательного информационного пространства для молодежи.

Вне санкций и изоляции

"Шум" собрал лучших из лучших. Попасть туда – значит подтвердить свою значимость и профессионализм. Выбор не прост. Для участия в форуме организаторам пришлось отбирать из тысячи заявок от блогеров и журналистов из 123 стран мира. И это в то время, пока запад живет мечтами об изоляции России и пугает ее союзников санкциями. "Шум" говорит миру: связи РФ только крепнут, а интерес к ее мероприятиям, профессиональным площадкам и молодежным образовательным платформам растет, объединяя вокруг новых международных партнеров.

На этом форуме есть и новшества. Видя запрос на участие, организаторы расширили горизонты. Образовательная программа на этот раз доступна не только тем, кто прошел конкурсный отбор, но и каждому желающему. Еще одной особенностью форума этого года стала онлайн-программа, в которой примут участие более 3 тыс. человек.

"Бесшумный" Кыргызстан

Вот только роль Кыргызстана неоднозначна. Пока международные медиа активно претендуют на участие в подобных проектах, наша республика демонстрирует непонятное равнодушие. И это в эпоху, когда информация становится не только местом для оттачивания пера, но и полем битв.

При этом молодежь в КР достаточно активна. Но ярких лидеров среди блогеров и журналистов - единицы. Возможно, это связано с тем, что одни ограничены рамками внутренней повестки и шаблонами, другие - новым законом о СМИ.

Это касается не только молодых представителей журналистики КР, но и кыргызстанских медиа экспертов. Последние и вовсе редкие гости на международных площадках. Их давно обогнали китайские, таджикские и даже вьетнамские коллеги. Тенденция печальна. Она негативно сказывается на развития информационного пространства Кыргызстана. Ведь форумы, подобные "Шуму" - это, прежде всего, обмен опытом, получение новых знаний и впечатлений. А без них становление медийных лидеров невозможно.

Пора Кыргызстану активнее включится в повестку и растить новых блогеров не на провластной повестке, а на идеях братства, добрососедства, умения отстаивать свои идеи и ценности. В противном случае ждать новых экспертов и талантливых журналистов в ближайшее время не стоит. Так может пора добавить немного "Шума" в информпространство КР?


