Кубок наций CAFA: Кыргызстан объявил стартовый состав на матч с Оманом

Национальная сборная Кыргызстана назвала стартовый состав на матч второго тура группового этапа Кубка наций CAFA против сборной Омана. Встреча пройдет сегодня на стадионе "Жар" в Ташкенте, начало - в 18:00 по бишкекскому времени.
Стартовый состав Кыргызстана (4-3-3):
Вратарь: Эржан Токотаев
Защитники: Эрнист Батырканов, Тамирлан Козубаев, Александр Мищенко, Суюнтбек Мамыралиев
Полузащитники: Християн Браузман, Фархад Мусабеков, Бахтияр Дуйшобеков
Нападающие: Одилжон Абдурахманов, Гулжигит Алыкулов, Джоэл Коджо
Для сборной Кыргызстана это второй матч на турнире, и результат встречи с Оманом будет иметь важное значение в борьбе за выход из группы.