Кубок наций CAFA: Кыргызстан объявил стартовый состав на матч с Оманом

Самуэль Деди Ирие
Национальная сборная Кыргызстана назвала стартовый состав на матч второго тура группового этапа Кубка наций CAFA против сборной Омана. Встреча пройдет сегодня на стадионе "Жар" в Ташкенте, начало - в 18:00 по бишкекскому времени.

Стартовый состав Кыргызстана (4-3-3):

Вратарь: Эржан Токотаев

Защитники: Эрнист Батырканов, Тамирлан Козубаев, Александр Мищенко, Суюнтбек Мамыралиев

Полузащитники: Християн Браузман, Фархад Мусабеков, Бахтияр Дуйшобеков

Нападающие: Одилжон Абдурахманов, Гулжигит Алыкулов, Джоэл Коджо

Для сборной Кыргызстана это второй матч на турнире, и результат встречи с Оманом будет иметь важное значение в борьбе за выход из группы.


Теги:
футбол, Кыргызстан
