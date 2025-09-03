Тактаров: Чимаеву будет сниться бой с дю Плесси

Ветеран ММА Олег Тактаров поделился мнением о поединке Хамзата Чимаева против Дрикуса дю Плесси, прошедшем 16 августа на турнире UFC 319 в Чикаго.

Чимаев победил южноафриканца единогласным решением судей, однако, по словам Тактарова, сам боец будет долго вспоминать этот поединок.

"Чимаеву будет сниться его последний бой. Он стареньким станет и начнёт думать: "Почему я не смог финишировать дю Плесси?". Он не хотел проигрывать, не хотел давать шанс сопернику, поэтому действовал так осторожно. Но это не для меня. Я всегда думал только о досрочной победе", - заявил Тактаров.

Эксперт отметил, что хотя Чимаев добился победы, бой лишился зрелищного завершения, что вызвало дискуссии в среде специалистов и болельщиков.