В мусорном баке нашли тело новорожденной девочки. Задержана её мать

- Назгуль Абдыразакова
В Чуйской области задержана мать, подозреваемая в убийстве новорождённой девочки. Тело младенца было найдено в мусорном баке в селе Комсомольское. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона.

12 ноября в милицию поступило сообщение о том, что на мусорной свалке обнаружено тело новорождённой девочки без признаков жизни. На место выехала следственно-оперативная группа.

В ходе осмотра установлено, что тело нашла местная жительница Г.И., 1975 года рождения. Младенец находился в белом пакете, завернутом в чёрную женскую футболку, пуповина не была перевязана. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

По факту возбуждено уголовное дело по ст.125 УК Кыргызской Республики (Убийство матерью новорождённого ребёнка).

В рамках оперативно-розыскных мероприятий установлена и задержана подозреваемая гражданка А.Ф., 2002 года рождения, временно проживающая в этом же селе, она водворена в ИВС.

Расследование продолжается.


URL: https://www.vb.kg/450155
Теги:
задержание, Чуйская область, убийство ребенка
