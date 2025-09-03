Погода
В Бишкеке стартует отбор Кубка Азии-2026 (U-23)

- Самуэль Деди Ирие
С 3 по 9 сентября в Бишкеке пройдет отборочный турнир Кубка Азии среди молодежных сборных (U-23). Все матчи группы "E" состоятся на стадионе имени Долена Омурзакова.

Сборная Кыргызстана попала в группу вместе с командами Узбекистана, Палестины и Шри-Ланки. Первый матч кыргызстанцы проведут 3 сентября против Палестины. Стоимость билетов на игры составляет 500 сомов, приобрести их можно на @ticket.kg.

Главный тренер сборной Кыргызстана U-23, бразилец Эдмар Ласерда, отметил, что команда готова к старту:

"Мы максимально готовы к игре. Подготовка шла по плану на протяжении четырех месяцев".

В отборочном этапе участвуют 44 сборные, распределенные на 11 групп. Путевки в финальную часть Кубка Азии-2026, который пройдет в Саудовской Аравии в январе, получат 16 команд.

Действующим чемпионом турнира является Япония, выигравшая титул в 2024 году в Катаре.


футбол, Бишкек, Кыргызстан
