На ошском ипподроме Толойкон пройдет выставка овец породы "Ала-Тоо"

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики совместно с Ассоциацией по разведению породы "Ала-Тоо" проводит международную выставку мясо-сального направления овец породы "Ала-Тоо".Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

"Местом проведения Международной выставки овец -2025 выбрана Ошская область, мероприятие пройдет на ипподроме "Толойкон" 7 сентября

Цель выставки - популяризация недавно утверждённой породы "Ала-Тоо" и развитие экономически выгодного животноводства.

В мероприятии примут участие почётные представители из Азербайджана, Узбекистана и Казахстана.

Информация для участников:

К участию приглашаются все фермеры, занимающиеся разведением овец породы "Ала-Тоо"

Участие бесплатное

Для каждого гостя предусмотрен праздничный ужин и насыщенная программа на высоком уровне

Общий призовой фонд мероприятия: 3 миллиона сомов

Для справок и регистрации: 0555 81 55 55

Мы приглашаем вас и ваше хозяйство принять участие в этом событии!

Ала-Тоо - национальная гордость Кыргызстана и перспективная порода!

Приезжайте, увидите, научитесь новому и поделитесь опытом".