На ошском ипподроме Толойкон пройдет выставка овец породы "Ала-Тоо"

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики совместно с Ассоциацией по разведению породы "Ала-Тоо" проводит международную выставку мясо-сального направления овец породы "Ала-Тоо".Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.
"Местом проведения Международной выставки овец -2025 выбрана Ошская область, мероприятие пройдет на ипподроме "Толойкон" 7 сентября
Цель выставки - популяризация недавно утверждённой породы "Ала-Тоо" и развитие экономически выгодного животноводства.
В мероприятии примут участие почётные представители из Азербайджана, Узбекистана и Казахстана.
Информация для участников:
К участию приглашаются все фермеры, занимающиеся разведением овец породы "Ала-Тоо"
Участие бесплатное
Для каждого гостя предусмотрен праздничный ужин и насыщенная программа на высоком уровне
Общий призовой фонд мероприятия: 3 миллиона сомов
Для справок и регистрации: 0555 81 55 55
Мы приглашаем вас и ваше хозяйство принять участие в этом событии!
Ала-Тоо - национальная гордость Кыргызстана и перспективная порода!
Приезжайте, увидите, научитесь новому и поделитесь опытом".