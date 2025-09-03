Issyk-Kul Rapid-2025: итоги первого рапид-турнира по Го

На побережье Иссык-Куля прошёл первый рапид-турнир по игре Го. Соревнование объединило участников двух летних лагерей в ololoAkjol - Sengoku (более 90 участников) и Федерации Го Московской области (50 участников).
В турнире приняли участие 44 игрока из Кыргызстана, России, Казахстана и Узбекистана.
Призёры соревнований:
1-е место - Рахмат Деменшин (5d)
2-е место - Александр Соков (1d)
3-е место - Степан Трубицын (5d)
Лучшие результаты кыргызстанцев:
Данай Айталиев (1k) - 6-е место (3 победы из 5)
Нурсаид Шаршенов (5k) - 8-е место (3 победы из 5)
Битна Махматалиева (20k) - 30-е место (3 победы)
Особые достижения:
Данай вошёл в ТОП-10 и подтвердил статус сильнейшего SDK Кыргызстана.
Нурсаид показал стабильный уровень в своей категории.
Битна стала примером для начинающих игроков.
Турнир стал важным шагом в развитии и популяризации Го в Кыргызстане и Центральной Азии.
Отметим, Го - настольная игра с глубоким стратегическим содержанием. Представляет собой размеченную линиями доску, на которой два игрока стараются оградить своими камнями (фишками) как можно большую территорию. Возникла в Древнем Китае около двух тысяч лет до н. э. До XIX века культивировалась в основном только в Японии, Китае и Корее, в XX веке обрела популярность в Америке и Европе.