Issyk-Kul Rapid-2025: итоги первого рапид-турнира по Го

На побережье Иссык-Куля прошёл первый рапид-турнир по игре Го. Соревнование объединило участников двух летних лагерей в ololoAkjol - Sengoku (более 90 участников) и Федерации Го Московской области (50 участников).

В турнире приняли участие 44 игрока из Кыргызстана, России, Казахстана и Узбекистана.

Призёры соревнований:

1-е место - Рахмат Деменшин (5d)

2-е место - Александр Соков (1d)

3-е место - Степан Трубицын (5d)

Лучшие результаты кыргызстанцев:

Данай Айталиев (1k) - 6-е место (3 победы из 5)

Нурсаид Шаршенов (5k) - 8-е место (3 победы из 5)

Битна Махматалиева (20k) - 30-е место (3 победы)

Особые достижения:

Данай вошёл в ТОП-10 и подтвердил статус сильнейшего SDK Кыргызстана.

Нурсаид показал стабильный уровень в своей категории.

Битна стала примером для начинающих игроков.

Турнир стал важным шагом в развитии и популяризации Го в Кыргызстане и Центральной Азии.

Отметим, Го - настольная игра с глубоким стратегическим содержанием. Представляет собой размеченную линиями доску, на которой два игрока стараются оградить своими камнями (фишками) как можно большую территорию. Возникла в Древнем Китае около двух тысяч лет до н. э. До XIX века культивировалась в основном только в Японии, Китае и Корее, в XX веке обрела популярность в Америке и Европе.