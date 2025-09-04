Погода
$ 87.12 - 87.60
€ 101.20 - 102.20

В Ошской и Джалал-Абадской областях проводится апробация хлопка

266  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В южных регионах Кыргызстана - Ошской и Джалал-Абадской областях - в текущем сельскохозяйственном сезоне проводится апробация хлопка.

Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

В Ошской области семенные посевы хлопка занимают 84 гектара, а в Джалал-Абадской области - 101 гектар. На данных площадях специалисты Департамента по экспертизе сельскохозяйственных культур и садоводства проводят апробацию, цель которой - определить сортовые, а также его соответствие установленным агротехническим стандартам.

По словам специалистов, апробация является важным этапом для оценки потенциала урожайности, устойчивости растений к болезням и их адаптивности к почвенно-климатическим условиям южных регионов Кыргызстана. Полученные результаты позволят выработать рекомендации по дальнейшему возделыванию хлопка, увеличению посевных площадей и повышению качества семенного материала.

Кроме того, в рамках работы фермерам оказывается методическая и консультационная поддержка, направленная на внедрение современных технологий в хлопководстве. Это позволит повысить эффективность производства, снизить затраты и укрепить позиции отечественного хлопка на внутреннем и внешнем рынках.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450160
Теги:
Джалал-Абадская область, Ошская область, сельское хозяйство
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  