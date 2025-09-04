В Ошской и Джалал-Абадской областях проводится апробация хлопка

В южных регионах Кыргызстана - Ошской и Джалал-Абадской областях - в текущем сельскохозяйственном сезоне проводится апробация хлопка.

Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

В Ошской области семенные посевы хлопка занимают 84 гектара, а в Джалал-Абадской области - 101 гектар. На данных площадях специалисты Департамента по экспертизе сельскохозяйственных культур и садоводства проводят апробацию, цель которой - определить сортовые, а также его соответствие установленным агротехническим стандартам.

По словам специалистов, апробация является важным этапом для оценки потенциала урожайности, устойчивости растений к болезням и их адаптивности к почвенно-климатическим условиям южных регионов Кыргызстана. Полученные результаты позволят выработать рекомендации по дальнейшему возделыванию хлопка, увеличению посевных площадей и повышению качества семенного материала.

Кроме того, в рамках работы фермерам оказывается методическая и консультационная поддержка, направленная на внедрение современных технологий в хлопководстве. Это позволит повысить эффективность производства, снизить затраты и укрепить позиции отечественного хлопка на внутреннем и внешнем рынках.