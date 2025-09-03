Города США обеспокоены финансированием ЧМ-2026 по футболу

Принимающие чемпионат мира по футболу-2026 города США столкнулись с проблемой нехватки финансирования для проведения турнира, сообщает Sports.kz со ссылкой на Championat.com.

По данным Politico, местные власти выражают растущую обеспокоенность необходимостью обеспечить логистику и безопасность, для чего каждому городу потребуется дополнительно около 150 млн долларов.

Чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике и впервые соберет 48 национальных команд. От США мундиаль примут 11 городов, от Мексики - три, от Канады - два. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.