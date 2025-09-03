Погода
$ 87.21 - 87.59
€ 101.20 - 102.20

Города США обеспокоены финансированием ЧМ-2026 по футболу

263  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Принимающие чемпионат мира по футболу-2026 города США столкнулись с проблемой нехватки финансирования для проведения турнира, сообщает Sports.kz со ссылкой на Championat.com.

По данным Politico, местные власти выражают растущую обеспокоенность необходимостью обеспечить логистику и безопасность, для чего каждому городу потребуется дополнительно около 150 млн долларов.

Чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике и впервые соберет 48 национальных команд. От США мундиаль примут 11 городов, от Мексики - три, от Канады - два. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450161
Теги:
США, футбол, чемпионат мира
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  