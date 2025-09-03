Погода
Жозе Моуринью уволен с поста главного тренера "Фенербахче"

- Самуэль Деди Ирие
Турецкий клуб "Фенербахче" официально объявил об увольнении Жозе Моуринью после неудачного выступления команды в квалификации Лиги чемпионов. Решение принято спустя два дня после поражения от "Бенфики", которое лишило клуб выхода в групповой этап турнира.

Моуринью возглавил стамбульский клуб в июне 2024 года. За 15 месяцев работы он провёл 62 матча: 37 побед, 14 ничьих и 11 поражений. Несмотря на второе место в чемпионате Турции, клуб не завоевал трофеев, а также неудачно выступил в Кубке Турции и Лиге Европы.

Причиной увольнения стали ухудшение отношений с руководством из-за недостатка усилений в трансферной кампании, а также ряд скандалов, включая обвинения в расизме со стороны "Галатасарая". Клуб поблагодарил Моуринью за работу и выплатит компенсацию около 15 миллионов евро.

В СМИ уже обсуждаются возможные варианты продолжения карьеры португальского тренера, включая возвращение в английский футбол.


