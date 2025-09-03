CAFA CUP-2025: Кыргызстан уступил Оману в добавленное время

Сборная Кыргызстана потерпела поражение от сборной Омана со счётом 1:2 в матче второго тура группового этапа Кубка наций CAFA-2025.

Игра прошла 2 сентября на стадионе "Жар" в Ташкенте. Кыргызстанцы первыми открыли счёт, однако два гола Омана в добавленное время лишили команду победы.

После этого матча сборная Кыргызстана продолжает борьбу за выход из группы, где также выступают команды Узбекистана, Палестины и Шри-Ланки. Следующий матч кыргызстанцев в турнире состоится в ближайшие дни.

Тренер Эдмар Ласерда отметил боевой дух своих подопечных, подчеркнув необходимость улучшения концентрации в завершающие минуты матчей.