ГКНБ задержан начальник отдела проверок УГНС Ленинского района

- Карыпбай кызы Толгонай
ГКНБ КР задержан начальника отдела проверок УГНС по Ленинскому району Бишкека А.Т.Т. в рамках расследования коррупционных схем в системе фискальных органов.

По данным спецслужбы, ответственные сотрудники налоговой службы вступили в преступный сговор с рядом предпринимателей и создали механизм, позволявший уклоняться от обязательных налоговых платежей.

В ходе следственных мероприятий установлено, что А.Т.Т. получил взятку в размере 5 тысяч долларов США от представителей ОсОО "Т." за снижение суммы налоговых отчислений в бюджет. Эти факты подтвердил главный инспектор отдела проверок налогоплательщиков Ж.Д., давший показания против своего руководителя.

В отношении А.Т.Т. возбуждено уголовное дело по статье 343, часть 1 (вымогательство взятки) УК КР. Он водворен в ИВС ГКНБ.

Следствие продолжает мероприятия по демонтажу коррупционной схемы и установлению других лиц, причастных к незаконной деятельности.


URL: https://www.vb.kg/450171
Теги:
ГКНБ, ГНС, задержание, Ленинский район, Бишкек
