Задержан владелец эко-резорта "Кара-Булак" за незаконное строительство

228  0
- Карыпбай кызы Толгонай
ГКНБ Кыргызстана задержал владельца центра отдыха Эко-резорт "КБ" Э.Ш.Ж. по факту незаконного захвата и застройки земель сельскохозяйственного назначения, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным спецслужбы, директор ОсОО "ЭЭ" и владелец эко-резорта в Арашанском айыл окмоту Аламудунского района самовольно занял пастбищные угодья площадью 6,1 га и возвел на них капитальные строения. Среди построек - 15 гостевых домов, бани с банкетными залами, ресторан, двухэтажное административное здание, банкетный зал, трехэтажное недостроенное здание, а также кабинки, навесы, беседки и другие сооружения.

Все объекты возведены без разрешительных документов архитектурных и экологических органов, без проведения трансформации земель и регистрации в кадастровых органах. Это является грубым нарушением норм земельного и градостроительного законодательства КР.

1 сентября владелец эко-резорта был задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ. В настоящее время продолжаются следственные мероприятия, направленные на установление соучастников, в том числе среди должностных лиц.


URL: https://www.vb.kg/450172
Теги:
задержание, пастбища, Чуйская область, незаконные постройки
