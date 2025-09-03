Погода
В Кыргызстане собрано более 381,5 тысячи тонн картофеля

Светлана Лаптева
Уборка урожая картофеля 2025 года продолжается. По оперативным данным, ранние и среднеранние сорта убраны с площади 23,1 тыс. гектаров, валовый сбор составил 381,5 тыс. тонн. Средняя урожайность – 165,3 центнера с гектара. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Наиболее высокая урожайность отмечается в Иссык-Кульской области - в среднем 200 центнеров с гектара.

В настоящее время уборка картофеля началась в Кочкорском районе Нарынской области. По словам фермеров, с 1 гектара собирается в среднем 180–200 центнеров урожая. Здесь убираются сорта картофеля "Джелли" и "Актриса".

В целом по республике уборочная площадь составит 64,6 тыс. гектаров.


