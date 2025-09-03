Погода
В Оше и Джалал-Абаде прошли шахматные встречи с Сергеем Карякиным

218  0
- Самуэль Деди Ирие
В Кыргызстане прошли шахматные мероприятия с участием гроссмейстера Сергея Карякина. В Оше он встретился с юными шахматистами, рассказал о своём пути в спорте и провёл сеанс одновременной игры на десяти досках. Также Карякин сыграл показательную блиц-партию с вице-президентом Кыргызского шахматного союза Адилетом Аттокуровым - встреча завершилась вничью.

Праздник шахмат состоялся и в Джалал-Абаде. Там в символическом поединке юные шахматисты Айбийке Коконбаева и Элмирбек Ашимов сыграли против дуэта Сергей Карякин – Николай Валуев. Матч завершился сенсационной ничьей.

Карякин и Валуев прибыли в Кыргызстан в составе российской делегации, которая также участвовала в открытии нового здания школы-интерната имени Валентины Терешковой в Оше и в торжествах по случаю 34-й годовщины независимости страны.


URL: https://www.vb.kg/450180
Теги:
шахматы, Кыргызстан
